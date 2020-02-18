المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على المنتخب البحريني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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الدار البيضاء: فاز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، الاثنين، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعته بالمنتخب البحريني، إطار الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من منافسات كأس العرب التي تجرى أطوارها بالمملكة العربية السعودية.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب المغربي، في هذه المباراة التي قادها الحكم الكويتي سعد عطا خليفة، كل من محمد أمين السهل في الدقيقة 25 ومنتصر لهتيمي في الدقيقة 39 وأنوار العزوزي في الدقيقة 70 وعمر العمراني في الدقيقة 89، بينما وقع السيد جواد علوي الهدف الأول للمنتخب البحريني في الدقيقة 55 وسالم سالم الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.

ويخوض المنتخب المغربي، الخميس المقبل، منتخب دجيبوتي في ثاني مقابلاتها في المنافسة العربية.