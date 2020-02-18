شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الجزائر اليوم فى افتتاح بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الثلاثاء، منتخب مصر للشباب مواليد 2001 أولى مبارياتهم بكأس العرب بمواجهة منتخب الجزائر في البطولة المقامة بالسعودية لمنتخبات الشباب، وتقع مصر بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين.

ويلعب منتخب مصر للشباب، مع الجزائر اليوم ثم السعودية يوم 21 وفلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8.

المجموعة الأولى ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت، المجموعة الثانية تضم المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي، والثالثة تضم السعودية وفلسطين والجزائر ومصر، والرابعة ضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات.

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وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد، للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.

ورفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قضاء جمال الغندور رئيس لجنة الحكام 25 يوماً فى السعودية لمتابعة وتحليل أداء الحكام فى بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التى تقام فى السعودية .