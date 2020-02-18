شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يشيد بـ«آل سليم».. ويلمّح: «أنت مش حاطط مصلحة الأهلي فوق الجميع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام غالي، لاعب نادي الأهلي السابق، إن عائلة سليم، ومنها الرئيس الراحل، صالح سليم، كانت مخلصة للنادي بشكل حقيقي، دون أي شعارات.

أضاف في برنامج «القاهرة أبوظبي» المعروض على قناة «أبوظبي الرياضية 1»، الاثنين، أن عائلة سليم وضعت النادي أولوية على مصالحهم الشخصية.

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تابع «غالي»: «الكابتن صالح سليم كان دايمًا بيعلي مصلحة الأهلي، بدون أي مقابل، وهو اللي قال: الأهلي فوق الجميع، عشان كده الناس دي محبوبة».

مضى قائلًا: «عائلة سليم وضعت مصلحة الأهلي فوق الجميع بجد، مش شعار. مش الأهلي فوق الجميع وأنا بستفاد من تحت الشعار».

وأردف قائلًا، دون أن يحدد اسم المخاطب: «أنت مش حاطط مصلحة الأهلي فوق الجميع، أنت حاطط مصلحة نفسك جنب مصلحة النادي الأهلي».