شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه تشيلسي 2 - صفر اليوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم مانشستر الفوز بهدف في كل شوط حيث تقدم المهاجم الفرنسي انتوان مارسيال بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف هاري ماغواير الهدف الثاني في الدقيقة 66.

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الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد تشيلسي عند 41 نقطة في المركز الرابع.

وحقق مانشستر فوزه العاشر هذا الموسم مقابل ثمان هزائم وثمانية تعادلات فيما خسر تشيلسي للمرة التاسعة مقابل 12 انتصارا وخمسة تعادلات.

وإلغى الحكم هدفين لتشيلسي في الشوط الثاني سجلهما كيرت زوما وأوليفييه جيرو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).