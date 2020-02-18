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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة تشيلسي القادمة بعد الخسارة من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
من لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي
يبحث الكثير من عشاق الريدز عن موعد مباراة تشيلسي القادمة بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق بصورة مفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره ضد فريق نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
وستكون مباراة تشيلسي القادمة ضد توتنهام هوتسبيرز يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الجاري 2020 على ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج .
وستلعب مباراة تشيلسي القادمة ضد توتنهام هوتسبيرز في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي القادمة ضد توتنهام هوتسبيرز ستكون بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف .
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