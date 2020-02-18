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برشلونة يسعى للتعاقد مع بديل ديمبيلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مصدر مقرب من رابطة لكرة القدم، أمس، أن نادي برشلونة نال الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بدلاً من لاعبه المصاب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، تجيز إحدى المواد القانونية في المسابقات المحلية السماح للفريق بنيل رخصة استثنائية للتعاقد مع لاعب خارج فترات الانتقال، في حال كانت فترة غيابه تتجاوز 5 أشهر.

وسيكون أمام بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، مهلة 15 يوماً للتعاقد مع لاعب لتعويض غياب مهاجمه البالغ من العمر 22 عاماً، وفي حال فشل برشلونة في إتمام ذلك خلال المهلة، تصبح الرخصة لاغية.

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