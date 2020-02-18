هكذا أعلن كهربا ارتباطه بـ"شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني"

تداول مستخدمي وسائل الاجتماعي "إنستجرام" خبر خطوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني. وظهر ذلك عبر الحساب الشخصي لكهربا عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بوضع اسم خطيبته على صفحته الرسمية.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك في إطار بطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، على أرضية محمد بن زايد بالإمارات. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكشف لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي محمود كهربا عن ارتباطه عاطفيا بنورهان شقيقة الممثلة إسراء عبد الفتاح.

جاء ذلك خلال حسابه بتطبيق Instagram، كتب في التعريف بنفسه أنه لاعب محترف في النادي الأهلي، وبعدها أشار لحساب نورهان وتبعها بخاتم خطبة وقلب، أما العروس فاكتفت بكتابة أول حرفين من اسمه MK.

يذكر أن كهربا سبق له خطبة شدوى ابنة حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، كما سبق له الزواج من مقدمة البرامج سارة خليفة.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك في إطار بطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، على أرضية استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي بالإمارات، على تشجيع بعثة الفريق الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى مطار أبو ظبي استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري.

وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعي النادي في مطار أبو ظبي، حاملين أعلام النادي لتشجيع اللاعبين ودعمهم، حيث طالب جماهير الأهلي في هتافاتهم بالفوز بكأس البطولة.