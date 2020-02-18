7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" خطاباً رسمياً للاتحادات الأهلية، ومنها اتحاد الكرة المصرى، لتقديم الطلبات الخاصة باستضاقة نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية. وطلب الكاف من الاتحادات تقديم كافة الضمانات مع طلبات استضافة المباراة من مستويات فنادق مميزة وتنقلات وملاعب تدريب بجانب ملعب المباراة.

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