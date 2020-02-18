شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. وادى دجلة ملزم بدفع 13 ألف دولار للصفاقسي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشقت تقاير صحفية تونسية عن تلقى النادي الصفاقسي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يخطره فيه بكسب قضيته ضد نادي وادي دجلة المصري المتمثلة في حقوق رعايته للاعبه السابق رفيق كابو، الذي يلعب في صفوف دجلة حاليا.

يذكر أن كابو ترعرع في صفوف الصفاقسي ثم انتقل منه إلى ترجي جرجيس وبعدها فريق اتحاد بن قردان على سبيل الإعارة قبل أن ينضم إلى الاتحاد المنستيري في صفقة انتقال حر ومنه إلى وادي دجلة.

وكشفت تقارير صحفية تونسية ان النادي الصفاقسي تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمطالبة فريق اولمبياكوس اليوناني بسداد الجزء الاخير من صفقة انتقال المدافع ياسين مرياح الى صفوفه في صيف2018 .

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علمت "الصريح اون لاين" أن إدارة الصفاقسي تشعر بوجود حالة تحايل من النادي اليومي، خاصة أن مرياح غادر الفريق اليوناني نحو الدوري التركي.

وشارك اللاعب المصرى حسين السيد فى انتصار فريقه الصفاقسى على نظيره، نجم المتلوى بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم بملعب "المتلوى"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى التونسى.

ودفع فتحى الجبال المدير الفنى للصفاقسى الدفع باللاعب المصرى التشكيل الأساسى للمرة الثانية عقب انضمامه شهر يناير الجارى قادما من الأهلى على سبيل الإعارة، بعد أن خضا مواجهة الاتحاد المنستيرى السابقة.