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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيراتي: بوروسيا دورتموند يلعب بحماس شديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
اشار لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي الى صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه امام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.
وفي حديث له، قال فيراتي: "إذا لم يكن باستطاعتي التفكير في دورتموند، لكن كلما تواجدت في منزلي، أتابع مباريات هذا الفريق".
وأضاف: "دورتموند فريق استثنائي، وكل الاحتمالات واردة أمامه، يمكنهم الخسارة 1-3 أو الفوز 5-3 أو العكس، إنه فريق لا يعرف الاستسلام، ويلعب بحماس شديد".
واختتم: "لقد تابعت مباراة دورتموند ضد إنتر ميلان في دور المجموعات، لقد كان الفريق الألماني خاسرا بهدفين في الشوط الأول، ثم قلب السيناريو لصالحه بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، لذا يجب أن نتوخي الحذر، ستكون مباراة قوية".
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