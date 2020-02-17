اونلاين | كورة اونلاين - kora online مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد يلا شوت 7sry

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كورة ستار بث مباشر مباراة نارية تجمع بين تشيلسي الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين 17 فبراير الجاري، KORA STAR ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

كورة جول، حيث يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، المباراة التي تجمع الفريقين، KORA GOAL، تشيلسي يسعى لتحقيق الفوز وتعزيز تواجده بالمربع الذهبي.

ويدخل تشيلسي بقيادة الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني، المباراة وسط أرضه وجماهيره وهو يطمح في تحقيق الثلاث نقاط كاملة، من أجل إبعاد يونايتد على المنافسة للتأهل الأوروبي، كورة فور جول شاهد بث مباشر تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد KORA4GOAL على ملعبه.

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد بالبريميرليج

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وتُقام مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد بالبريميرليج

كورة حصري حيث تُذاع مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، KORA7ASRY بث مباشر تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي آولي جونار سولشاير المدير الفني المركز التاسع برصيد 35 نقطة، كورة أون لاين حيث يسعى الشياطين الحمر لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب للمربع الذهبي، KORA ONLINE بث مباشر ديربي الدوري الإنجليزي.

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