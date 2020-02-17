شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يطالب بتأجيل قمة الدوري: الأهلي والزمالك في مهمة قومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تجمع فريقي الأهلي والزمالك مباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، وذلك بعد 4 أيام فقط من مواجهتهما في كأس السوبر.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية بفضائية «أبوظبي الرياضية»: «الأهلي والزمالك تنتظرهما مواجهات قوية بعد مباراة كأس السوبر في دوري أبطال إفريقيا».

Advertisements

وأضاف: «ما هي الأزمة إذا تم تأجيل مباراة الرابع والعشرين من فبراير، لماذا العناد؟».

وأردف: «تم تأجيل أكثر من مباراة قبل ذلك في الدوري، النظام لو تم وضعه من أول يوم حتى آخر يوم سنقول هناك نظام والكل سيلتزم به، ولكن حدثت تأجيلات قبل ذلك، إذا ما المانع في التأجيل».

واستكمل: «العناد من داخل اللجنة الخماسية ولجنة المسابقات، الأهلي والزمالك في مهمة قومية، ويهمنا ألا يخرج لقب دوري أبطال افريقيا من الناديين».

وأردف: «تحدثنا مع اتحاد الكرة والأهلي أيضًا، وتحدثنا مع الجبلاية ولم نخاطبهم بشكل رسمي، ولكن شعرنا أن هناك قرارا بأن المباراة في موعدها».

واختتم: «نحن الآن في ضرورة لتأجيل مباراة القمة في الدوري، لدينا معلومة أن القرار النهائي من اتحاد الكرة بشأن مباراة قمة الدوري سيكون بعد لقاء السوبر».