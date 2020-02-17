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يورجن كلوب يشيد بلاعبيه نابي كيتا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي، بلاعبه نابي كيتا، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويستضيف الأتلتي، نظيره ليفربول، غدًا الثلاثاء، على ملعب «واندا متروبوليتانو» ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي .

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نابي كيتا لاعب رائع ولم أشكك بقدراته أبداً، بالمناسبة هذه هي مشكلة اللاعبين في بعض الأحيان؛ فعندما تلعب تؤدي جيدًا فلماذا علينا أن نُغير».

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وأضاف المدرب الألماني: «بالطبع نابي في حاجة لخوض المباريات، هذا واضح، ولهذا السبب يحصل على المباريات عندما يكون جاهزًا، إذا نظرت إلى الأوقات التي يكون جاهزًا فيها مقارنة بعدد المباريات التي يلعبها، فالوضع ليس سيئًا».

وتابع: «نحمد الله على أننا نمتلك قائمة من اللاعبين توفر لنا حلولا مختلفة، لدينا إصابات ولكن لا أحد يتحدث عن ذلك، لأننا لم نعاني من ذلك وهذا جيد».

وأوضح: «نحن ننظر للإيقاع وأهميته عند عودة أي لاعب مصاب، انظرو إلى ماتيب ولوفرين على سبيل المثال، لقد لعبا جيدًا معنا، ولكن جويل لم يكن في قائمة مباراة نورويتش؛ لأن الجميع جاهز، هذا صعب حقًا».

وأتم: «عندما يكون الجميع جاهزًا، يكون الموقف على هذا النحو، وهذا ينطبق على نابي واللاعبين الآخرين».

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