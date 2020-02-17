الامارات | غوارديولا يرفض الرحيل من مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يرفض الرحيل من مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا البقاء على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي حتى ولو خسر النادي الانجليزي الاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بشأن عقوبة إيقافه لموسمين عن المشاركة في مسابقات كرة القدم الأوروبية، وذلك وفق ما أفادت تقارير صحافية اليون الاثنين.

ونقلت صحيفة "ذي تايمز" عن غوارديولا إبلاغه مجلس ادارة النادي واللاعبين أنه سيبقى في ملعب الاتحاد رغم الايقاف والتقارير التي تتحدث عن رغبة يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الثمانية الماضية، التعاقد معه.

وأفادت الصحيفة أن غوارديولا المتواجد على رأس الجهاز لسيتي منذ صيف 2016، أبلغ نواياه للاعبين خلال اجتماعه بهم.

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ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن المدرب قوله لهم "انظروا، مهما كانت البطولة التي سننافس فيها، سأكون هنا. حتى ولو وضعونا في +ليغ تو+ (أدنى الدرجات المحلية للمحترفين) سأكون هنا".

وشدد على أنه "هذا هو الوقت الذي يجب أن نبقى فيه سويا".