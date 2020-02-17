رياضة | كلوب يعلن قائمة ليفربول الرسمية لمواجهة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يعلن قائمة ليفربول الرسمية لمواجهة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي القائمة الرسمية لمواجهة لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

واستدعى كلوب 21 لاعبًا لقائمة ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وجاءت قائمة ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد كالآتي:

أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، نابي كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسلاد تشامبرلين، مينامينو، آدم لالانا، روبرتسون، أوريجي، جويل ماتيب، كيفين كيليهير، ألكسندر أرنولد.