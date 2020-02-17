ديل بييرو: صلاح ليس ملك مصر فقط!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

تحدث أليساندرو ديل بييرو نجم إيطاليا السابق في تصريحات لصحيفة ميرور عن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، وأشاد به وكيف تطور مع الريدز، وأنه أستطاع أن يطور من نفسه ويعمل أكثر من أجل الوصول للمستوي الذي وصل إليه الآن.



وقال ديل بييرو في تصريحاته: "صلاح بالفعل ملك.. وليس فقط في مصر، وعندما كان صلاح في روما أتذكر عدد المرات التي كان فيها أمام المرمى ثم أهدر فرص التسجيل".

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وأضاف "ثم فجأة قام صلاح بتحسين نفسه في ليفربول وسجل أكثر من 30 هدفًا في الموسم، وعندما يكون لديك هذا النوع من العقلية الذي تريد بها تحسين نفسك لتتقدم فهذا أفضل شيء".

والجدير بالذكر أن الدولي المصري سجل هذا الموسم 18 هدفًا، منهم 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي، و4 أهداف في دوري الأبطال، كما أنه تمكن من التتويج الموسم الماضي ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية