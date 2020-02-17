شكرا لقرائتكم غوميز يفوز بنجومية المباراة للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي.
وكسب الهلال مضيفه الإماراتي بهدفين لهدف، يوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، وسجل المهاجم الفرنسي الهدفين.
يذكر أن غوميز "34 عاما" سبق وحصل على نجومية مباراة الهلال السابقة أمام فريق شهر خودرو الإيراني، والتي أقيمت في دبي الإماراتية.
ورفع غوميز رصيده إلى ثلاثة أهداف من مجموع مباراتين، علما أنه حصل في النسخة الماضية على أفضل لاعب في البطولة بجانب لقب الهداف.
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