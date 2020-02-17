رياضة | أزمة سانتياجو برنابيو تشعل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة سانتياجو برنابيو تشعل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح ملعب سانتياجو بيرنابيو ملعب نادي ريال مدريد بمثابة نذير شؤم بعد التعادل مع سيلتا فيجو 2-2 في الدوري الإسباني.

وتعادل ريال مدريد لرابع مرة هذا الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو والغريب أنها مع فرق تحتل المراكز العشر الأخيرة في الدوري مع بلد الوليد وريال بيتيس وأتليتك بلباو وسيلتا فيجو.

وكان ريال مدريد خسر 4 نقاط بسبب تعادلين، في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي وأيضاً أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا على أرضية سانتياجو برنابيو أمام فريق ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور ربع النهائي وهو ما يعكس الأزمة التي يعاني منها الفريق في ملعبه.