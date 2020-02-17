رياضة | سون هيونج مين.. شمشون كوري جنوبي يغزو الملاعب الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سون هيونج مين.. شمشون كوري جنوبي يغزو الملاعب الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر الدولي الكوري الجنوبي سون هيونج مين واحد من أفضل اللاعبين الموجودين في القارة الآسيوية خلال الآونة الأخيرة ولمع إسمه مع فريق نادي توتنهام هوتسبيرز بالبريميرليج .

ونجح اللاعب يوم امس في تسجيل هدفين لفريقه في شباك أستون فيلا لحساب مباريات البريميرليج إقتنص بهم النقاط الثلاثة لكتيبة جوزيه مورينيو في الوقت القاتل ما يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة للمضي قدماً نحو حجز مكان مؤهل للمنافسات الاوروبية الموسم القادم .

ووصل اللاعب بثنائية الأمس إلى الرقم 51 ليصبح اللاعب السادس الذي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ السبيرز الكبير كما بات أول لاعب آسيوي يسجل 51 هدفاً في الدوري الإنجليزي .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على السيرة الذاتية للنجم الكوري الجنوبي .

- الإسم : سون هيونج مين .

- الجنسية : كوري جنوبي .

- المركز : جناح أيسر .

- تاريخ الميلاد : الثامن من شهر يوليو للعام 1992 " 27 عاماً ".

- محل الميلاد : مدينة تشنتشون .

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- الطول : 184 سم .

- الوزن : 74 كيلو جرام .

- قميصه مع المنتخب : 9 .

- قميصه مع ناديه : 7.

- الفرق التي لعب لها من قبل : هامبورج من 2010 : 2013 وبايرن ليفركوزن من 2013 : 2015 و توتنهام من 2015 : حتى الآن .

- المباراة الدولية الأولى : ضد سوريا في 2010 .

- الهدف الدولي الأول : ضد الهند في 2011 .

- الجوائز الشخصية التي حصل عليها : أفضل لاعب في كوريا الجنوبية 5 مرات ، لاعب الشهر في البريميرليج أربعة مرات ، أفضل لاعب آسيوي خارج القارة 3 مرات .