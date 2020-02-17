مرتضى منصور يستخدم الترجي للتشكيك في بطولات الأهلي

استخدم رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” الفوز الذي حققه فريقه على الترجي بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة الماضية، للتشكيك في بطولات الأهلي، حين أكد أن التحكيم المصري أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع فريقه أمام غريمه التقليدي على الصعيد المحلي.

وتُوج الزمالك بثنائية كأس مصر والكونفدرالية خلال العام الماضي، واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري ليسجل عودة قوية في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم شهدت تأهله إلى ربع النهائي لمواجهة الترجي التونسي.

وقال مرتضى منصور في حديثه مع برنامج زملكاوي الذي يقدمه خالد الغندور على قناة الزمالك الرسمية “الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي أمام فريق بحجم الترجي وبثلاثية يؤكد أننا نخسر الدوري المصري بسبب التحكيم المصري”.

وأضاف “الزمالك هو النادي الوحيد صاحب بطولات أفريقية أكثر من البطولات المحلية”.

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وجاء تصريح مرتضى منصور بعد ساعات قليلة من إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم خبر تعيين الحكم النرويجي “سفين أودفار” لإدارة مباراة القمة في السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمقرر له في الإمارات يوم 20 فبراير الجاري.

وخسر الزمالك مباراة السوبر المصري 2018 أمام الأهلي بنتيجة 2/3 بإدارة من الحكم الألماني الشهير فيليكس بريش” يوم 20 سبتمبر 2019.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري 2020/2019 برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، أقل من الأهلي المتصدر بـ 15 نقطة!.