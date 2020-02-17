رياضة | بيولي يعلق على مستقبله مع ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيولي يعلق على مستقبله مع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان أنه ليس قلقا على مستقبله مع النادي وأنه يرغب في تطوير الفريق.

وكشفت وسائل الإعلام مؤخرًا عن نية إدارة ميلان في التعاقد مع مدير فني جديد في الصيف القادم لخلافة بيولي، حيث ارتبط ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس بالانتقال إلى ميلان لبناء مشروع جديد معه بدايةٍ من شهر يونيو.

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وقال بيولي في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تورينو اليوم على ملعب سان سيرو :"أعرف ما هو دوري جيداً ولم ننشغل جميعاً بالأخبار الكثيرة التي كانت حول سوق انتقالات يناير".



وأضاف :"الآن يتعين علينا القيام بنفس الدور حتى نهاية الموسم، نحن في نادٍ رائع ومن الطبيعي أن تكون هناك شائعات ولكن يجب أن نُركز بشكلٍ كبير على عملنا فقط".



وعن هدف الفريق هذا الموسم، اختتم بيولي تصريحاته قائلاً :"لا يزال أمامنا كثير من المباريات وهناك 45 نقطة متوفرة لكي نحققها، مازال المشوار طويلاً وأنا لست قلقاً على مستقبلي ولا أفكر في الأمر، أريد تطوير هذا الفريق".