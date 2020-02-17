رياضة | السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ينتظر عشاق ومحبي الكرة المصرية بشغف كبير مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري حيث يدخل الأحمر المباراة بطلا لبطولة الدوري المصري بينما الزمالك للكأس.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري ومن المقرر أن تُقام قمة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري في تمام السابعة من مساء الخميس الموافق 20 فبراير بتوقيت القاهرة، حيث يحتضن ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة القمة المصرية المنتظرة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي فيما يلي تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري المقرر إقامته في دولة الإمارات حيث تُنقل المباراة عبر القمر الصناعي "نايل سات": Advertisements

التردد: 11804 استقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 .

اختر مذيعك بنفسك أحدث إبداعات أبو ظبي الرياضية ولأول مرة خصصت قناة أبو ظبي الرياضية لمتابعيها خلال مباراة السوبر المصري ميزة إختيار المعلق حيث تتوافر 4 قنوات صوتية بـ4 معلقين أحدهم أجنبي للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك.