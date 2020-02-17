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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأهلي المصري يعلن حضور 30 ألف مشجع للقاء صنداونز
الإثنين 17 فبراير 2020
الخليج 365
أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، حضور 30 ألف مشجع في مباراة "المارد الأحمر" أمام ضيفه صنداونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتقام مباراة الأهلي وصنداونز يوم 29 من شهر فبراير/شباط الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد مرجان في تصريحات تلفزيونية أن هناك موافقة رسمية من جانب الجهات الأمنية على حضور 30 ألف متفرج، بدلا من 10 آلاف فقط.
وطالب المدير التنفيذي للنادي الأهلي جماهير النادي بضرورة مساندة الفريق في المباراة المقبلة، باعتبارها مباراة ثأرية يطمح فيها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز.
وكان الأهلي قد تلقى خطابا من الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة صنداونز على ملعب السلام، في حضور 10 آلاف مشجع، ورفض طلب النادي بإقامة اللقاء في استاد القاهرة.
يذكر أن صنداونز فاز على الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي (5-0)، قبل أن يرد الفريق المصري بفوز هزيل (1-0) في الإياب ويودع البطولة.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك يوم 20 من شهر فبراير الجاري، بالمباراة التي يحتضنها استاد محمد بن زايد في الإمارات، للمنافسة على كأس السوبر المصري.
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