قال الإعلامى "خالد الغندور" تعليقًا علي فيديو "عبد الله جمعة" و "حازم إمام" لاعبا الزمالك والذى تمت فيه السخرية من النادى الأهلى بعبارة "اضرب يا بدرى" الشهيرة :" ما فعله عبدالله جمعة وحازم إمام رد فعل طبيعي
وتابع "الغندور" خلال تقديم برنامج :زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : حازم إمام وعبدالله جمعة، كانوا يحاولون الرد على ما قيل قبل مباراة السوبر الإفريقي، بأعتباره الزمالك الفريق الأسهل للترجي ,ولكن تفاجئنا بعد ذلك من رد الفعل القوى من المواقع المغرضة
وكان الزمالك قد حقق لقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد الغرافة القطرى
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كانت هذه تفاصيل خبر "خالد الغندور" تعليقًا علي فيديو اضرب يا بدرى لـ "جمعة" و"حازم": رد طبيعى علي إهانة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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