"خالد الغندور" تعليقًا علي فيديو اضرب يا بدرى لـ "جمعة" و"حازم": رد طبيعى علي إهانة الزمالك

قال الإعلامى "خالد الغندور" تعليقًا علي فيديو "عبد الله جمعة" و "حازم إمام" لاعبا الزمالك والذى تمت فيه السخرية من النادى الأهلى بعبارة "اضرب يا بدرى" الشهيرة :" ما فعله عبدالله جمعة وحازم إمام رد فعل طبيعي

وتابع "الغندور" خلال تقديم برنامج :زملكاوي" والمذاع عبر فضائية "الزمالك" : حازم إمام وعبدالله جمعة، كانوا يحاولون الرد على ما قيل قبل مباراة السوبر الإفريقي، بأعتباره الزمالك الفريق الأسهل للترجي ,ولكن تفاجئنا بعد ذلك من رد الفعل القوى من المواقع المغرضة

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وكان الزمالك قد حقق لقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد الغرافة القطرى

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