سلتا فيغو يفرمل ريال مدريد ويحرمه إعادة الفارق إلى 3 نقاط مع برشلونة

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فرمل سلتا فيغو مضيفه ريال مدريد عندما أرغمه على التعادل 2-2 الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم،

وكان سلتا فيغو البادئ بالتسجيل عبر الروسي فيدور سمولوف بعد سبع دقائق من بداية اللقاء، وأدرك النادي الملكي التعادل بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني بواسطة الألماني طوني كروس (52)، قبل أن يمنحه القائد سيرخيو راموس التقدم في الدقيقة 65 من ركلة جزاء اصطادها العائد الى الملاعب بعد غياب 81 يوما بسبب اصابة في الكاحل الدولي البلجيكي إدين هازر.

لكن سلتا فيغو خطف هدف الفوز في الدقيقة 85 عبر البديل سانتياغو مينا ليحرم ريال مدريد من فوزه السادس على التوالي والسادس عشر هذا الموسم.

ورغم سقوطه في فخ التعادل الثامن هذا الموسم بقي ريال مدريد متصدرا ولكن بفارق نقطة واحدة امام غريمه التقليدي برشلونة الفائز على ضيفه خيتافي 2-1 السبت. في المقابل صعد سلتا فيغو مرتبة واحدة وبات سابعا عشر برصيد 21 نقطة.

وفاجأ سلتا فيغو النادي الملكي بهدف مبكر سجله سمولوف عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من القائد ياغو أسباس بين المدافعين الفرنسي رافايل فاران وداني كارفاخال فانطلق وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا ولعبها بيمناه على يساره (7).

وكاد البرازيلي كاسيميرو يدرك التعادل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (16).

وجرب الويلزي غاريث بايل حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (33)، وأخرى للبرازيلي مارسيلو على الطائر فوق العارضة (38).

وهيأ هازار الذي لعب أساسيا قبل ان يستبدله مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في الدقيقة 72، كرة على طبق من ذهب لبايل امام المرمى لعبها بيسراه بجوار القائم الايمن (39).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثان بابعاده رأسية لأسباس من باب المرمى (44).

وواصل ريال مدريد ضغطه في الشوط الثاني وسجل هدفا عبر قائده سيرخيو راموس بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" (49).

ونجح الألماني طوني كروس في إدراك التعادل لريال مدريد بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس روبن بلانكو (52). وهو الهدف الثالث لكروس هذا الموسم.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر عرقلة هازار من حارس المرمى بلانكو فانبرى لها الاختصاصي راموس قوية بيمناه على يمين الحارس (65). وهو الهدف الخامس لراموس هذا الموسم.

ونجح سلتا فيغو في ادراك التعادل عبر البديل مينا مستغلا كرة في العمق داخل المنطقة من دينيس سواريز فتابعها بيمناه على يمين كورتوا (86).

- سوسو ينقذ اشبيلية -

تفادى إشبيلية تلقي خسارة ثانية تواليا بانتزاعه تعادلا صعبا من ضيفه إسبانيول المتواضع 2-2.

وانتظر إشبيلية النقص العددي لمنافسه لتحقيق التعادل في الدقيقة 80 بهدف من خيسوس خواكين فرنانديز المعروف بـ"سوسو"، بعدما كان اللاعب نفسه صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الأول الذي سجله الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (15).

لكن المضيف فرط بتقدمه وتأخر بهدفي أدريان "أدري" إمباربا (35) والصيني وو لي (50) لصالح اسبانيول متذيل الترتيب الذي واصل نتائجه الإيجابية، اذ لم يذق الخسارة سوى مرة في آخر ست مباريات في الليغا.

من جهته، فرّط إشبيلية بنقطتين إضافيتين في سباق المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وفشل في تحقيق انتصار للمرحلة الثالثة تواليا، بعد تعادله مع ألافيس 1-1 وخسارته أمام سلتا فيغو 1-2.

كما لم يستغل إشبيلية تعادل أتلتيكو مدريد مع فالنسيا 2-2 الجمعة، فبقي خامسا خلف فريق العاصمة بفارق الأهداف (40 نقطة لكل منهما).

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وأتاحت نقطة التعادل لاسبانيول رفع رصيده الى 19 نقطة والتقدم موقتا الى المركز التاسع عشر، قبل أن يعود الى المركز الأخير (العشرين) بفارق الأهداف عن ليغانيس الذي تعادل سلبا اليوم مع ضيفه ريال بيتيس.

وهدف سوسو هو الأول له مع إشبيلية منذ انضمامه على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي الشهر الماضي. وقال اللاعب بعد المباراة "قدمنا أداء جيدا جدا حتى الخطأ وتسجيلهم هدفا. من ذلك الحين أدت الأعصاب دورها (...) أعتقد اننا قدمنا مباراة جيدة لكن علينا تصحيح الأخطاء".

وعلى رغم أدائه الشخصي الإيجابي، اعتبر سوسو انه "كان من المهم جدا بالنسبة إلينا حصد النقاط الثلاث (...) يجب ان نفوز دائما على أرضنا".

وافتتح إشبيلية التسجيل بهز شباك الحارس دييغو لوبيز في الدقيقة 15 عبر أوكامبوس الذي حوّل برأسه من مسافة قريبة، كرة رفعها سوسو.

وسنحت لإشبيلية فرصة لتعزيز النتيجة بتمريرة من سوسو الى المهاجم المغربي يوسف النصيري داخل المنطقة، لكن لوبيز أبعد التسديدة (20).

وحسّن إسبانيول أداءه بشكل تدريجي، واستفاد من تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" لفرض التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

فقد عاد حكم المباراة أدريان كورديرو فيغا لاحتساب ركلة حرة مباشرة على أطراف المنطقة لصالح إسبانيول على إثر عرقلة سيرخي غوميز للأرجنتيني جوثانان كالييري، وسط احتجاج لاعبي الفريق المضيف.

وانبرى إمباربا للتنفيذ، وسدد كرة قوية لمست أقدام لاعبي حائط السد وواصلت طريقها لتخترق شباك الحارس التشيكي توماس فاتشليك (35).

وباغت اسبانيول مضيفه بهدف التقدم مطلع الشوط الثاني عبر وو لي الذي اخترق المنطقة وأودع الكرة ببراعة في مرمى الحارس فاتشليك.

وعلى رغم تبديلات المدرب جولن لوبيتيغي، عجز إشبيلية عن فرض أسلوبه، الى ان عادت له الأفضلية قبل عشرين دقيقة من النهاية، عندما انتزع النصيري خطأ من فيكتور سانشيز خارج المنطقة، كلّف لاعب اسبانيول انذارا ثانيا وطردا بالبطاقة الحمراء.

وتبدل وضع إشبيلية بعد ذلك، لاسيما من خلال تحركات سوسو ومحاولاته، وإحداها في الدقيقة 76 أوقفها الحارس، قبل ان يسجل اللاعب بتسديدة بعيدة وقوية بالقدم اليسرى بعد مراوغة بارعة (80).

وأطلق إشبيلية نحو مرمى اسبانويل هجمات سريعة وتسديدات مباشرة بعد الهدف، كانت أبرزها لخيسوس نافاس التفافية بالقدم اليسرى من داخل المنطقة، أبعدها الحارس لوبيز ببراعة فائقة (83)، وتسديدة من مسافة قريبة وزاوية ضيقة للنصيري مرت قرب القائم الأيسر (89).

وخسر أتلتيك بلباو أمام ضيفه أوساسونا بهدف وحيد سجله سجله أوير سانخورخو في الدقيقة 29.

ولحق أوساسونا بأتلتيك بلباو إلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

وتأجلت مباراة أيبار مع ريال سوسييداد بسبب سوء جودة الهواء.

ملخص مباراة سلتا فيغو وريال مدريد:

ملخص مباراة إشبيلية واسبانيول:

ملخص مباراة أتلتيك بلباو واوساسونا:

ملخص مباراة ليغانيس وريال بيتيس: