نائب المصري: الإسماعيلي رفض استضافتنا في الكونفدرالية

استنكر محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، رفض رئيس النادي الاسماعيلي ابراهيم عثمان استضافة مباراتهم أمام نهضة بركان بالكونفدرالية على ملعب الاسماعيلية.
وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرفضائية صدى البلد: لا يوجد خلاف بيننا، ولكن رئيس الاسماعيلي رفض استضافة المصري على ملعب الاسماعيلية قبل حدوث اي مفاوضات بيننا من الأساس.
واردف: أشكر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حسن استضافته لنا على ملعب الاسكندرية، ولكن المسافة بن بورسعيد وبين الاسكندرية كبيرة، ولذلك كان الاقرب لنا ملعب الاسماعيلية او الجيش بالسويس.
واتم كلماته : طلبنا خوض لقاء نهضة بركان على ملعب الجيش بالسويس بشكل رسمي وبالفعل تم الاتفاق على ذلك.
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