الأهلي يثني على دور وزارة الرياضة في محاولات نقل لقاء صن داونز إلى ستادالقاهرة

قال العميد محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي أن الهدف الأساسي لمجلس الإدارة هو تواجد جمهور القلعة الحمراء في كل الألعاب وليست كرة القدم فقط لأنهم الداعم الأساسي لنا.
وأكد مرجان أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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