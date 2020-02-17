الأهلي يثني على دور وزارة الرياضة في محاولات نقل لقاء صن داونز إلى ستادالقاهرة

قال العميد محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي أن الهدف الأساسي لمجلس الإدارة هو تواجد جمهور القلعة الحمراء في كل الألعاب وليست كرة القدم فقط لأنهم الداعم الأساسي لنا.

وأكد مرجان أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

دائماً داعم للنادي الأهلي خاصة في ملف الجماهير ، وأحب أن أوجه له شكر خاص على الإهتمام الشديد بإقامة المباراة على إستاد القاهرة ، وأيضاً الدور الكبير للسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على التواصل الدائم معنا. وأضاف مدير عام النادي ، أن النادي الأهلي يُعد أول نادي له قاعدة بيانات لجماهيره ، وبالفعل نجحت نجاح كبير ومميز ، ودائماً نسعى لتواجد الجماهير في كل المناسبات لأنهم الداعم الأول والأساسي لنا في كل المباريات .