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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساؤول: سندخل مواجهة ليفربول من أجل التنافس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
أكد لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني ساؤول نيغويز ثقته بفريقه قبل مواجهة ليفربول الإنكليزي، على ملعب "واند متروبوليتانو"، في ذهاب دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وصرح ساؤول لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سندخل المباراة، بهدف اللعب والتنافس، لإعطاء صورة جيدة عن فريقنا، أنا واثق أن لدينا العديد من الإمكانيات لفعل شيء أمامهم، أنا أثق للغاية في فريقي".
وأضاف الإسباني: "هذا الموسم مررنا بأوقات عصيبة، ولكن الجماهير دعمتنا، نحن دائمًا ننتظرهم، في اللحظات الصعبة أظهروا أنهم كانوا الأفضل دائمًا، سنحاول تقديم كل ما لدينا، وهذا هو ما نفعله دائمًا".
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