شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 16 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 16 / 2 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رسميًا.. الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدوري علي ستاد القاهرة بدون جمهور رسميًا.. الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدوري علي ستاد القاهرة بدون جمهور وافقت الجهات الأمنية علي اقامة مباراة قمة الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة والمقرر اقامتها يوم 24 فبراير الجاري، وتلقت ادارة الأهلي والزمالك خطابات رسمية تؤكد اقامة المباراة علي ستاد القاهرة بدون حضور جماهيري. طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. حسام البدري يعتذر عن عدم حضور مباراة السوبر المصري بالإمارات اعتذر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمحدد لها يوم الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد. الأمن يوافق على حضور 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وصن داونز بإستاد القاهرة أكد مصدر مسئول بالنادي الاهلي على موافقة من الجهات الأمنية على إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 29 فبراير الجاري بإستاد القاهرة في حضور 30 ألف مُشجع ، وذلك عقب المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين مسئولو النادي والجهات الأمنية ووزير الرياضة وأتحاد الكرة. رسميا.. إقامة مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى الأبطال باستاد السلام Advertisements تقرر إقامة مباراة الزمالك والترجى التونسى، المحدد لها 28 من شهر فبراير الجارى باستاد السلام، وتترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة الجديدة التى ستتجمع الزمالك ضد الترجى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريقين فى تحد جديد، حيث التقى الفريقان الجمعة الماضى فى السوبر الأفريقى ونجح الأبيض فى الفوز باللقب الرابع فى تاريخه بعد حسم المواجهة بنتيجة 3-1. 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والترجى بدورى أبطال أفريقيا تقرر حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك والترجى التونسى، المحدد لها يوم 28 من شهر فبراير الجارى، باستاد السلام، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا. الزمالك يهزم جولدى 2 / 1 فى 50 دقيقة ودية استعدادًا للأهلى فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، علي جولدي بهدفين مقابل هدف، وذلك باللقاء الذي اقيم علي ملعب عبداللطيف ابورجيلة، وذكر الموقع الرسمى للنادى الأبيض أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني أكتفى بلعب 50 دقيقة فقط بعد الاتقاق مع جولدي، يأتي ذلك بسبب سفر الفريق صباح غدٍ إلي الإمارات لخوض لقاء السوبر المصري، وحرصا منه علي عدم ارهاق اللاعبين، ومن أجل الحصول على أكبر قسط من الراحة للجميع. فيديو.. الإسماعيلى يهزم الرجاء بهدف "فخر" فى ذهاب نصف نهائى البطولة العربية حقق الإسماعيلى فوزًا هامًا على الرجاء المغربى، بهدف نظيف دون رد أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء فى الدقيقة 51 بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة. نادي مصر يهزم دجلة 2 / 1 ويصعد لدور الـ8 لكأس مصر انتهت مباراة وادى دجلة ونادى مصر بفوز الأخير 2/1 أحرز هدفي نادي مصر الفرنسي الفيس في الدقيقة 45 و82 بينما أحرز هدف وادي دجلة الوحيد رجب عمران في الدقيقة 72، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد السلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادي مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

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