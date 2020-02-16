شكرا لقرائتكم على معلول: أتمنى خروج السوبر المحلى بروح رياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد التونسى على معلول لاعب فريق الاهلى أنه يتمنى ظهور الروح الرياضة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك في السوبر المحلى وخروج أفضل ما لديهم لإرضاء الجمهور الأحمر وحصد البطولة ويسعى برفقة زملائة أسعادهم عقب الثقة الكبيرة التى تتواجد لديهم أتجاه .

وأوضح على معلول َخلال تصريحات تلفزيونية لقناة أبو ظبى الرياضية قائلا :تربطني علاقة قوية بزميلي التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك منذ عام 2011 حين التواجد في نادى الصفاقسى و أنه دائم التواصل معه و الخروج ولكن دون الحديث عن كرة القدم .

من ناحية أخري ، اعتذر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمحدد لها يوم الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد.

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعاون سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وضع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق فى الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصرى.