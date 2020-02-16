شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الطلائع بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وخالد أوتشو وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي ومحمد كنارية وأودو موسيس وصلاح أمين.
واختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة طلائع الجيش، حيث خاض اللاعبون المران بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن إيمانويل قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق.
واكد وليد هويدي مدير الكرة ان جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية جيدة وجاهزين لمواجهة الجيش وتحقيق الفوز للمنافسة علي كأس مصر ، خاصة ان المقاصة يواجهه سوء توفيق في الدوري ولكن هدف الجميع هو استعادة الانتصارات عن طريق بطولة الكأس لتكون البداية لاستعادة الانتصارات بالدوري.
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