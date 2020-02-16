شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يهزم الرجاء بهدف فى ذهاب نصف نهائي البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الإسماعيلى على الرجاء المغربى، بهدف نظيف أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء فى الدقيقة 51 بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل نهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وتقام مباراة الإياب بين الإسماعيلي والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

الإسماعيلى خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حارس مرمى: محمد مجدى، خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم، خط الوسط: محمود دونجا – محمد بيومى – محمد صادق – محمد الشامى – همام طارق، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فى بداية الشوط الأول انحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب، وقام كل فريق بجس نبض الأخر في محاولة لاستكشاف نقاط القوة والضعف، دون وجود محاولات تذكري على مرمى أي منهما.

بعد مرور الربع ساعة الأولى من الشوط، بدأت السرعة تظهر على إيقاع الأداء، واستحوذ الدراويش على الكرة دون شن هجمة خطرة تذكر على مرمى الفريق المغربى، حيث تحطمت جميع المحاولات أمام دفاع الرجاء.

وفى الدقيقة 31 كاد فريق الرجاء أن يستغل كرة مرتدة لإحراز هدف التقدم إلا أن خروج محمد مجدى حارس المرمى في الوقت المناسب تسبب فى افساد الفرصة على الفريق المغربى، كما أنقذ الحارس مرماه من فرصة أخرى كادت تهدد الدراويش فى الدقيقة 42، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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فى الشوط الثانى، وبالتحديد فى الدقيقة 51 نجح فخر التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق الاسماعيلى فى احراز هدف التقدم لفريقه أمام الرجاء المغربى، عقب رجوع الحكم الى تقنية الـ" VAR واحتساب ركلة جزاء، بسبب ارتطام الكرة فى يد حميد أحداد.

بعدها حدث طوفان من هجمات الرجاء على مرمى الدراويش، وتألق محمد مجدى حارس عرين الإسماعيلي في التصدي لأكثر من فرصة هدف محقق، وسط انكماش للاعبي فريقه في محاولة للتأمين والحفاظ على نظافة شباكهم.

وفى الدقيقة 69 سجل الإسماعيلي الهدف الثاني من ضربة ثابتة إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعى التسلل، بعدها سيطر الرجاء وحاول الدراويش الاعتماد على الهجمة المرتدة من أجل احراز الهدف الثانى وتعزيز الفوز، إلا أن المباراة انتهت بفوز الإسماعيلى بهدف وحيد.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوي الأحد المقبل لطاقم حكام عماني بقيادة أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمري مساعد أول ووراشد الغيثي مساعد ثاني ، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.