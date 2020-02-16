شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقوم بجولة تفقدية في فرع التجمع ووزير الرياضة يُشيد بمجلس الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على القيام بجولة تفقدية لفرع النادي بالتجمع الخامس، وذلك على هامش حفل تسليم أرض الفرع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في تدشين وإنشاء الفرع الرابع، في حضور مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية.

وحضر مراسم تسليم أرض التجمع إلى الهيئة الهندسية ووضع حجر الأساس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب مهندس إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما حرص كباتن الفرق الرياضية بالنادي على حضور وضع حجر أساس الفرع الرابع

واستمع الخطيب إلى شرح المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي بالنادي، الذي استعرض خلاله المخطط العام الذي تم الانتهاء منه وفق أفضل التصميمات الهندسية، التي تلبي جميع الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى، التي تنتهي في غضون عام من الآن.

من جانبه ، أعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته البالغة بمشاركة مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى وضع حجر الأساس، والبدء في تدشين وإنشاء فرع النادي بالتجمع الخامس، وتسليم أرض التجمع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي أقيم عصر اليوم الأحد، للبدء في عمليات إنشاء الفرع الرابع.

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وقال وزير الرياضة: «حضورنا اليوم لم يعد شيئًا جديدًا، بل أصبح أمرًا معتادًا من مؤسسة بحجم النادي الأهلي، التي اعتادت على أعمال البناء والإنشاء وتطوير منظومة الاستثمار في الرياضة المصرية».

وأشار صبحي إلى أن الإعلان عن بدء العمل في إنشاء فرع الأهلي الرابع بالتجمع الخامس له معانٍ كبيرة، وأنه يتمنى التوفيق لمجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب.

وأشاد صبحي بالشراكة بين الأهلي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برئاسة اللواء أركان حرب مهندس إيهاب الفار، التي تقوم بالتعمير، والقادرة على إنجاز فرع النادي بالشكل الهندسي، الذي يليق باسم ومكانة الأهلي ويلبي طموح ورغبة أعضائه، ويكون استكمالًا لأفرع النادي الأخرى.

واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته، متمنيًا المزيد من التوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب.