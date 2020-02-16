شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة سبب فشل المنتخب.. والدوري المصري "تعبان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي والكرة المصرية السابق في تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة تهاون مع المنتخب، وهو الأمر الذي تسبب في توديع الفراعنة لكأس الأمم الافريقية مبكرا، قائلا:" اتحاد هاني ابو ريدة ظلم نفسه بسبب التراشق بين اعضاءه.

وعن رأيه في الدوري المصري أكد مجدي عبد الغني ان الدوري المصري تعبان مشددا انه لن يخوض انتخابات الأهلي مجددا الا في حاله حدوث معجزة او ان يترشح على قائمه وحيدة تدخل الانتخابات لكي تفوز فقط.

وخلال البطولة الأفريقية للأم التى احتضنتها مصر خلال شهري يونيو ويوليو العام الماضي، خسر المنتخب من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه لورش فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.