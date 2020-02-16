شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة سبب فشل المنتخب.. والدوري المصري "تعبان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي والكرة المصرية السابق في تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة تهاون مع المنتخب، وهو الأمر الذي تسبب في توديع الفراعنة لكأس الأمم الافريقية مبكرا، قائلا:" اتحاد هاني ابو ريدة ظلم نفسه بسبب التراشق بين اعضاءه.
وعن رأيه في الدوري المصري أكد مجدي عبد الغني ان الدوري المصري تعبان مشددا انه لن يخوض انتخابات الأهلي مجددا الا في حاله حدوث معجزة او ان يترشح على قائمه وحيدة تدخل الانتخابات لكي تفوز فقط.
وخلال البطولة الأفريقية للأم التى احتضنتها مصر خلال شهري يونيو ويوليو العام الماضي، خسر المنتخب من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه لورش فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة سبب فشل المنتخب.. والدوري المصري "تعبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.