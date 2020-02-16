أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلى وصن داونز بإستاد السلام

10 آلاف مشجع في مباراة الأهلى وصن داونز بإستاد السلام

تلقى اتحاد الكرة موافقة شفهية من الجهات الأمنية، على إقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى يوم 29 فبراير الجارى، على ستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.

"ندالا" يقود ذهاب الأهلي وصن داونز و"جاساما" يدير الإياب

أختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الكونغولي، جون جاك نجامبو ندالا، ليدير لقاء الذهاب بالدور ربع النهائي بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر له يوم 29 فبراير الجاري بمصر.

مران الأهلي.. مشاركه قفشة.. غياب وحيد والتدريب علي ركلات الترجيح

شارك محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الأهلي الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وجاءت مشاركة أفشة بعد تخلصه من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة المصري أمس بكدمة في الركبة.

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية" شارك رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في مران فريقه الجماعي المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من إصابة الخلفية التي ضربته مرتين خلال الفترة الماضية ،و و يحاول الجهاز الفني تجهيز الجناح الدولي لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل في الإمارات. Advertisements تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع شوقى غريب لمناقشة برنامج الأولمبياد عقد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعاً مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بحضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبى، وتم خلاله مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن اجتماعاً أمنياً سيعقد غداً، الأحد، لمناقشة طلب نادى الزمالك بإقامة مباراته أمام الترجى التونسى يوم 28 فبراير باستاد القاهرة الدولى، مؤكداً أن الأمن وافق على إقامة المباراة يوم 28 فبراير، إلا أن اسم الملعب سيتحدد فى اجتماع الغد سواء باستاد القاهرة أو السلام .

جمال محمد على رئيسا لبعثة منتخب الشباب فى السعودية اختارت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة والمشرف على منتخب الشباب، لرئاسة بعثة الفراعنة الصغار فى السعودية، على أن يلحق ببعثة المنتخب عقب انتهاء مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك الخميس المقبل بالامارات. الاتحاد السكندري يتأهل لربع نهائى كأس مصر بثنائية فى أسوان.. فيديو تأهل فريق الاتحاد السكندرى لدور الثمانية "ربع نهائى كأس مصر" بعد تحقيق الفوز على أسوان بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

أبو قير للأسمدة يواصل مفاجآته ويطيح بحرس الحدود خارج كأس مصر

حقق فريق أبو قير للأسمدة ثانى مفاجآته ببطولة كأس مصر، بعدما فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعهما على استاد الإسكندرية، ليخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية وينتظر الفائز من الأهلى والترسانة، تقدم أحمد العش من ركلة جزاء فى الدقيقة 9 ثم سجل هانى السيد الهدف الثانى فى الدقيقة 79.