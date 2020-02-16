أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلى وصن داونز بإستاد السلام
10 آلاف مشجع في مباراة الأهلى وصن داونز بإستاد السلام
تلقى اتحاد الكرة موافقة شفهية من الجهات الأمنية، على إقامة مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى يوم 29 فبراير الجارى، على ستاد السلام بحضور 10 آلاف مشجع.
"ندالا" يقود ذهاب الأهلي وصن داونز و"جاساما" يدير الإياب
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كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن اجتماعاً أمنياً سيعقد غداً، الأحد، لمناقشة طلب نادى الزمالك بإقامة مباراته أمام الترجى التونسى يوم 28 فبراير باستاد القاهرة الدولى، مؤكداً أن الأمن وافق على إقامة المباراة يوم 28 فبراير، إلا أن اسم الملعب سيتحدد فى اجتماع الغد سواء باستاد القاهرة أو السلام .
جمال محمد على رئيسا لبعثة منتخب الشباب فى السعودية
اختارت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة والمشرف على منتخب الشباب، لرئاسة بعثة الفراعنة الصغار فى السعودية، على أن يلحق ببعثة المنتخب عقب انتهاء مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك الخميس المقبل بالامارات.
تأهل فريق الاتحاد السكندرى لدور الثمانية "ربع نهائى كأس مصر" بعد تحقيق الفوز على أسوان بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.
أبو قير للأسمدة يواصل مفاجآته ويطيح بحرس الحدود خارج كأس مصر
حقق فريق أبو قير للأسمدة ثانى مفاجآته ببطولة كأس مصر، بعدما فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعهما على استاد الإسكندرية، ليخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية وينتظر الفائز من الأهلى والترسانة، تقدم أحمد العش من ركلة جزاء فى الدقيقة 9 ثم سجل هانى السيد الهدف الثانى فى الدقيقة 79.
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