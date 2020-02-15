ضربة جديدة لـ «صن داونز» قبل مواجهة الأهلي

تعرض دينيس أونيانجو حارس مرمى فريق صن دوانز لإصابة قوية خلال مباراة تشيبا يونايتد، التي تجمع الفريقان حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري جنوب الأفريقي.
وغادر دينيس أونيانجو ملعب المباراة في الدقيقة 74 للإصابة، وحل كينيدي موين بديلا له.
من المقرر أن يواجه صن داونز الأهلي، يوم 29 فبراير المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 7 مارس بـ جنوب أفريقيا.
يذكر أن فريق صن داونز أقصى النادي الأهلي من دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضي، من الدور ربع النهائي، بعد الفوز عليه بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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