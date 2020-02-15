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شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يبحث التعاقد مع خليفة راموس ويضحي بنجم الملكي والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
واصل زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني سعيه لضم خليفة مدافع الفريق سيرجيو راموس، الذي اقترب من وداع بوصوله لعمر متقدم رغم تقديمه أداء مميز هذا الموسم حسب رؤية المحللين.
ويرغب الفرنسي المحنك بجلب السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، في ظل حاجة الفريق بقوة له تمهيدا لرحيل أو اعتزال راموس، حتى إدارة الملكي تنوي وضع ٦٠ مليون يورو لاقتناص خليفة قائد البلانكو.
وذكرت تقارير صحفية عديدة، عن نية زيدان بالاستغناء أو بيع لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق للنيراتزوري كنوع من الصفقة التبادلية مع سكرينيار وفق رغبة المدرب كونتي لضم اللاعب خلال وقت سابق.
ويتصدر ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بفارق ٣ نقاط، عن غريمه برشلونة، إلا أنه خرج من ربع نهائي كأس الملك على يدي ريال سوسيداد متمنيا النفس بالاستمرار في منافسة دوري أبطال أوروبا والعودة باللقب المفضل.
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