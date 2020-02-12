شكرا لقرائتكم بايرن يعتزم بيع الفرنسي توليسو في الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يعتزم بيع الفرنسي كورنتان توليسو في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية يوم الأربعاء أن لاعب الوسط، 25 عاما، مرشح للبيع لأن أداءه لم يكن مقنعا في الموسم الحالي.

وكان توليسو الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم الأخير في روسيا، انتقل في موسم 2017-2018 إلى النادي البافاري مقابل 41.5 مليون يورو، ويستمر عقده مع بايرن حتى 2022.

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وحسب تقرير الصحيفة، فإن بايرن لا يرغب في إجراء مفاوضات مع لاعبين بشأن عقودهم قبل مباراتيه المهمتين أمام تشيلسي الإنجليزي في إطار دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا (25 فبراير الجاري و18 مارس المقبل). في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن هناك استثناء وحيدا بالنسبة لقائد الفريق وحارس مرماه مانويل نوير والذي ينتهي عقده في 2021.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن سينتهي تعاقده مع كل من توماس مولر وجيروم بواتينغ في صيف العام المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن، كارل-هاينز رومينيغه أعلن مؤخرا إجراء محادثات حول العقود مع نجوم محل تقدير مثل نوير ومولر وبواتينغ وألابا وتياغو وخافي مارتينيز.

ومن المتوقع أن ينفق بايرن الكثير من الأموال في مجال شراء اللاعبين في الصيف المقبل ومن اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النادي البافاري الدولي ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي أو الدولي كاي هافرتز لاعب نادي باير ليفركوزن.