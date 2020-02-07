عمر السومة يكشف حقيقة عرض الأهلى المصري

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جدة - عمرو شويل كشف عمر السومة مهاجم أهلى جدة السعودى حقيقة عروض الأهلى المصرى التى تداولت خلال الفترة الماضية بشأن رغبة المارد الأحمر في التعاقد معه.
قال السومة في تصريحات صحفية إن الأهلى المصرى فريق كبير وشرف لأى لاعب الانضمام لصفوفه موضحا أنه لم يصله أي عروض رسمية من الفريق الأحمر ولكنها كانت كلها "كلام سوشيال ميديا".
أكد السومة أن عقده مع أهلى جدة ينتهى آخر الموسم مشيرا إلى أنه لو تلقى عرض من الأهلى المصرى سيتخذ القرار المناسب في وقتها.
وتحدث السومة عن الدولى المصرى محمد صلاح جناج ليفربول الإنجليزى قائلا :" لاعب كبير ومشرفنا في الملاعب الإنجليزية مع رياض محرز".
أشار السومة أن مثله الأعلى يتمثل في الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلى رونالدو ولكن معشوقه في الفترة الحالية هو البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى.
وواصل السومة أنه تلقى العديد من العروض لخوض تجربة اللعب في الدوريات الأوربية وعلى رأسها الدورى الإنجليوى والإيطالى ولكنه لم يحالفه التوفيق.
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