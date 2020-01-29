اخبار الرياضه

الفتح يدعم صفوفه بصفقة جزائرية

0 نشر
محمد أيمن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يدعم صفوفه بصفقة جزائرية والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يناير 2020

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على توقيع متوسط الميدان الجزائري سفيان بن دبكة ليمثل الفريق المكي خلال الستة أشهر المقبلة مع وضع بند إلزام الشراء بعد نهاية فترة الإعارة .

 

Advertisements

وسبق وأن خاض اللاعب البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا تجربة إحترافية في فريق نادي نصر حسين داي الجزائري وكانت أبرز فتراته مع نادي مولودية الجزائر .

 

وعقب توقيع العقود تمنت إدارة فريق نادي الفتح بقيادة رئيس النادي سعد العفالق التوفيق للاعب الجزائري في المهمة الملقاة على عاتقه في قيادة الفريق لتحقيق نتائج مميزة .

يُذكر أن فريق نادي الفتح يحتل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم برصيد عشرة نقاط بعد أربعة عشر جولة جمعها الفريق بالفوز في مباراتين والتعادل في اربعة وخسر الفريق تسعة مباريات كاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يدعم صفوفه بصفقة جزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا