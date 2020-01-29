الفتح يدعم صفوفه بصفقة جزائرية

الأربعاء 29 يناير 2020

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على توقيع متوسط الميدان الجزائري سفيان بن دبكة ليمثل الفريق المكي خلال الستة أشهر المقبلة مع وضع بند إلزام الشراء بعد نهاية فترة الإعارة .

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وسبق وأن خاض اللاعب البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا تجربة إحترافية في فريق نادي نصر حسين داي الجزائري وكانت أبرز فتراته مع نادي مولودية الجزائر .

وعقب توقيع العقود تمنت إدارة فريق نادي الفتح بقيادة رئيس النادي سعد العفالق التوفيق للاعب الجزائري في المهمة الملقاة على عاتقه في قيادة الفريق لتحقيق نتائج مميزة .

يُذكر أن فريق نادي الفتح يحتل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد عشرة نقاط بعد أربعة عشر جولة جمعها الفريق بالفوز في مباراتين والتعادل في اربعة وخسر الفريق تسعة مباريات كاملة.