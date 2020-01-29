شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعترض على موعد مباراة «أول أغسطس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدمت بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، بمذكرة احتجاج إلى الاتحاد الإفريقى ومنسق المباراة من جانب «كاف» اعتراضًا على تعديل موعد مباراة الفريق الكروى الأول أمام نظيره أول أغسطس، بطل أنجولا، فى الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا، والمقررة السبت المقبل، بعدما فوجئت البعثة بإقامة المباراة فى الثانية ظهرًا بتوقيت لواندا، وسط ارتفاع شديد لدرجة الحرارة فى هذا التوقيت.

ووفقًا لأيمن حافظ، المنسق العام للفريق، والذى سبق البعثة إلى لواندا، فإن مسؤولى نادى أول أغسطس اعترضوا أيضًا على موعد إقامة المباراة، مؤكدًا أن المسؤولين داخل النادى الأنجولى خاطبوا الاتحاد الإفريقى «كاف» لتعديل موعد المباراة لتفادى اللعب فى وقت الظهيرة، لكن «كاف» رفض وتمسك بإقامة المباراة فى هذا التوقيت.

وأضاف المنسق العام، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن اللعب فى الثانية ظهرًا بتوقيت لواندا أمر صعب للغاية، ولا نجد أى مبرر من جانب «كاف» للتمسك باللعب فى هذا التوقيت، رغم أن إدارة «أول أغسطس» عرضت اللعب فى الرابعة عصرًا لتفادى ارتفاع درجة الحرارة، خصوصًا أن المباراة تحصيل حاصل للفريقين. وكشف «حافظ» عن أنه سيتقدم بشكوى رسمية فى الاجتماع الفنى اعتراضًا على موعد المباراة، مشيرًا إلى أنه ناقش الأمر مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، الذى كلف باتخاذ الإجراءات القانونية بتقديم شكوى، فى ظل التعنت الواضح والمتعمد من جانب «كاف» مع الزمالك فى كل صغيرة وكبيرة.

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يأتى هذا، فيما قام المنسق العام بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالبعثة فى أنجولا، وفى مقدمتها الحجز للبعثة بفندق فيكتوريا جاردن بالعاصمة لواندا، وهو الفندق نفسه الذى أقامت به البعثة الموسم الماضى عندما التقت مع فريق بترو أتلتيكو فى بطولة الكونفيدرالية، وحقق الزمالك الفوز بهدف المغربى، حميد أحداد، الأمر الذى تسبب فى حالة من التفاؤل بين أفراد البعثة أملًا فى الفوز فى المباراة وتكرار إنجاز الموسم الماضى فى الكونفيدرالية.

وكانت بعثة «الأبيض» قد وصلت إلى العاصمة لواندا، أمس الأربعاء، وأدى الفريق مرانًا خفيفًا ليلة الوصول، فيما يؤدى الفريق مرانًا كاملًا، اليوم، بشقيه البدنى والفنى، ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمباراة.

واصطحب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، معه قائمة ضمت جميع اللاعبين المقيدين إفريقيًا، والتى ظهر بها لأول مرة الثلاثى المقيد حديثًا محمود جنش، حارس المرمى، كابتن الفريق، وأحمد عيد والكونغولى «كاسونجو». فيما فضل «كارتيرون» منح عدد كبير من اللاعبين الأساسيين راحة سلبية باستبعادهم من مباراة «أول أغسطس» لمنحهم قسطًا مناسبًا من الراحة، وعلى رأسهم طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد عبدالشافى ومحمود شيكابالا ومحمود علاء ومحمد أبوجبل وحازم إمام، مشيرًا إلى أنه سيصطحب مصطفى محمد مع الفريق فى رحلة أنجولا، بالرغم من امتلاكه إنذارين فى رصيده.

من جانبه، وجّه «منصور» الشكر إلى سفير مصر فى أنجولا، محمد صفوت، مشيدًا بالجهد المبذول من أجل تسهيل مهمة البعثة والفريق، وحرص السفير على استقبال أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة، عند وصوله إلى أنجولا، فى حضور المستشار طارق يوسف، القنصل العام، وإيهاب على، الملحق الإدارى، المرافق الدائم للبعثة، والمقيم فى الفندق نفسه لتذليل جميع العقبات. فى سياق متصل، تسود حالة من القلق والخوف لدى الجهاز الفنى بسبب ارتفاع درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة، التى يخشى الفرنسى «كارتيرون» من تأثيرها على اللاعبين، خصوصًا أنه سيعتمد على اللاعبين البدلاء وسيريح الأساسيين.

من جهة ثانية، أسندت لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» إدارة المباراة إلى طاقم حكام من إريتريا، بقيادة موجوس تيكلو تسيجاى، ويعاونه أيوبل ميشيل ويوهانس تيولد، والحَكَم الرابع إدريس محمد عثمان.