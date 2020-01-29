الامارات | جواو فيليكس يغيب عن دربي مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن جواو فيليكس يغيب عن دربي مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب المهاجم البرتغالي جواو فيليكس عن مباراة فريقه اتلتيكو ضد جاره ريال في دربي العاصمة مدريد السبت المقبل ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم لإصابة عضلية.
واشار نادي اتلتيكو مدريد في بيان اليوم الاربعاء إلى أن "فيليكس تعرض للاصابة في ساقه اليمنى خلال مباراة فريقه الاخيرة ضد ليغانيس في الدوري المحلي".
واضاف "مع استمرار انزعاج اللاعب بعد يوم من الراحة، قرر الجهاز الطبي اجراء فحوصات اظهرت اصابة في ساقه. عودته الى الملاعب تتعلق بمدى تجاوبه مع العلاج".
وانتقل فيليكس الى اتلتيكو مدريد من بنفيكا البرتغالي في صفقة شهيرة بلغت 126 مليون يورو الصيف الماضي لكنه لم يظهر علو كعبه حتى الان في صفوف فريقه الجديد واكتفى بتسجيل اربعة اهداف في 24 مباراة في مختلف المسابقات.
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