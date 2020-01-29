شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة يصعد للدور الثالث ببطولة ألمانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح لاعبو منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات ، فى الوصول على ادوار متقدمة فى منافسات بطولة المانيا الدولية ، التي تعد من أقوي سلسلة بطولات الإتحاد الدولى.

تأهل عمر عصر الي الدور الثالث فى منافسات فردى الرجال ، بعد فوزه علي لاعب كوريا الجنوبية ، حيث استطاع أن يحول النتيجة من خسارة 3/1 إلي فوز 4/3 و تأهل ايضا اللاعب أحمد صالح الي الدور الثالث بعد الفوز علي لاعب النمسا الصيني الأصل بنتيجة 4/1 ، و لحق بهما اللاعب خالد عصر الي نفس الدور بعد تألقه و فوزه علي لاعب بلغاريا 4/0 ، وكذلك لاعب الأرجنتين بنفس النتيجة .

و في مسابقة فردي السيدات صعدت يسرا حلمي الي الدور الثالث بعد تغلبها علي لاعبة المجر 4/0 ، على أت خوض دينا مشرف منافساتها فى البطولة اليوم .

وفي مسابقة الزوجي المختلط فاز الزوجي المصري عمر عصر و دينا مشرف علي الزوجي البولندي بنتيجة 3/0 و صعودهم للدور الثاني .

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من جانبه أشاد ماجد عاشور المدير الفني للرجال بأداء اللاعبين في ظل هذه المنافسة القوية و كذلك أشرف حلمي المدير الفني للسيدات بأداء اللاعبات الرائع .

وتأتي مشاركة المنتخب المصري في هذه البطولة القوية استعدادا لبطولة العالم للفرق المقامة في كوريا الجنوبية في الفترة من 22 إلي 28 مارس القادم

ضمن خطة الإتحاد المصري لتنس الطاولة لإعداد اللاعبين المؤهلين لاوليمبياد طوكيو 2020 .

وخاض المنتخب معسكر استمر لمدة أسبوعان بألمانيا أيضا ، قبل انطلاق البطولة .

وشهدت الأيام الماضية إعلان محمد البيلى لاعب المنتخب الاعتزال الدولى ، ولكنه عاد مرة أخرى و تراجع عن القرار بعد أن قام بصلاة استخارة ، و اقناعه من جانب مسئولى ناديه ، ليعود مرة اخرى للمشاركة فى البطولات ، و اقربها بطولة العالم التى تقام من 22 الى 29 مارس المقبل ، وأقام الاتحاد تصفيات لاختيار اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة.