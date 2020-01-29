مهاجم برشلونة يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للانتقال لروما

الأربعاء 29 يناير 2020

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الإيطالية بأن كارليس بيريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني قد وصل للعاصمة الإيطالية روما من أجل الخضوع للكشف الطبي في فريق ذئاب العاصمة تمهيدًا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية.



وارتبط اسم كارليس بيريز ابن 21 عاماً بالانتقال للعب في فريق روما الإيطالي هذا الشهر، في ظل عدم حصوله على الفرصة مع فريقه الحالي برشلونة.

وقرر اللاعب الرحيل عن برشلونة من أجل الحصول على فرصة لعب أكبر، واختار اللعب في روما الذي سيعلن عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

Advertisements

مهاجم برشلونة الشاب على بعد خطوة من الانتقال لروما

وأشارت شبكة “سكاي” أن اللاعب قد وصل بالفعل لروما، وسيخضع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكملت الشبكة بأن روما سيتعاقد مع كارليس بيريز على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع أحقية شراءه في الصيف بمبلغ 13 مليون يورو.

وسيكون كارليس بيريز بديلاً للنجم الإيطالي زانيولو الذي تعرض في وقتٍ سابق لقطع في الرباط الصليبي.

وأوضحت “سكاي” أن اللاعب الإسباني الشاب قد يشارك في مباراة روما القادمة مساء يوم السبت أمام ساسولو إذا أعلن النادي عن الصفقة بشكل رسمي مساء اليوم.