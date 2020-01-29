شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع شوقي غريب لمناقشة الاستعدادات لطوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب، بحضور عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو ٢٠٢٠.

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلي عن برنامج المنتخب القومي تحت ٢٣ سنة خلال الفترة المقبلة، وموقف لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد البطولة الأفريقية.

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ومن جانبه ، شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الجيد لطوكيو ٢٠٢٠ لرفع اسم مصر عاليًا، موضحًا أنه سيوفر كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل حلم الميدالية الأولمبية.

وأوضح شوقي غريب أن المنتخب الأوليمبي بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولي في شهري مارس ويونيو وقبل السفر الي طوكيو، مشيرًا إلى أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من ٢٣ يوليو ٢٠٢٠ .

وأكد «غريب» أن الجهاز الفني سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان علي مستواهم الفني مع أنديتهم ومدي جاهزيتهم لحلم الاولمبياد.

وأعرب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن شكره للقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة لتذليل كافة العقبات وتوفير الدعم المعنوي الذي كان أحد أسباب ظهور اللاعبين بأعلي مستوياتهم أثناء بطولة أفريقيا.