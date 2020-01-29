رياضة | محمد صلاح يزين تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام وستهام.. وأوريجي يعوض ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يزين تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام وستهام.. وأوريجي يعوض ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني مباراة صعبة أمام نظيره وستهام بلقاء مؤجل من الجولة ال18 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

واستقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء اليوم أمام وستهام، في غياب السنغالي ساديو ماني للإصابة.

ومن المتوقع أن يعول يورجن كلوب مدرب ليفربول على أوريجي في الخط الهجومي على حساب ساديو ماني المصاب.

وبحسب صحيفة الجارديان الإنجليزية سيدخل ليفربول لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط:ـ تشامبرلين، هندرسون، فينالدوم

خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، أوريجي.