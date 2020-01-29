اونلاين | نجم ريال مدريد بديل كووزاوا في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد بديل كووزاوا في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد تلقى عرضاً جاداً من باريس سان جيرمان للإنضمام إلى صفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد برنامج التشرينجيتو الإسباني بأن إدارة باريس سان جيرمان تقدمت بعرض إلى البرازيلي مارسيلو من أجل ضمه إلى حديقة الأمراء لتعويض الرحيل المُحتمل للظهير الفرنسي لايفين كووزاوا فى يناير الحالي.

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وأشار البرنامج الإسباني إلى أن البرازيلي مارسيلو أصبح على مقاعد بدلاء ريال مدريد بسبب المستوى الرائع الذي يقدمه الفرنسي فيرلاند ميندي بالإضافة إلى إعتماد زين الدين زيدان عليه بشكل أساسي فى الجهة اليسرى في المباريات. وأكد البرنامج الإسباني أن مستقبل مارسيلو مع ريال مدريد في الصيف المقبل يحيطه بعض الغموض خاصة وأن النادي سيستعيد ظهيره المغربي أشرف حكيمي المُعار إلى بروسيا دورتموند والذي يستطيع اللعب في الجبهة اليسرى أيضًا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن مارسيلو دخل دائرة إهتمام عدة أندية إنجليزية للإنضمام لها في يناير الجاري أو الصيف المقبل على الترتيب.

وكشف البرنامج الإسباني أن مارسيلو لعب 13 مباراة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الحالي في جميع المسابقات وصنع خلالهم أربع أهداف وأن عقد البرازيلي مارسيلو مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022.