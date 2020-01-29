مفاجأة من تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي قبل مباراة الهلال

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه اتصل بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وأبدى رغبته في رصد مكافأة خاصة للفريق حال الصعود لدور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا.

وكتب آل الشيخ عبر فيسبوك: "أجريت

اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السودانى الشقيق يوم السبت. وأبديت رغبتى فى رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم قبل المباراة. وأكد على توافقنا فى هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله".

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد 10 نقاط، ثم يأتي الهلال والنجم الساحلي بـ9 نقاط لكل منهما، وأخيرا بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.

ويلعب الأهلى ضد الهلال السوداني مساء السبت المقبل فى الجولة الأخيرة لمجموعات دورى أبطال إفريقيا.