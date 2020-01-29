شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخطط لخطف خليفة «سواريز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى إدارة برشلونة الإسبانى بكل قوة لإيجاد بديل مناسب للنجم الأوروجويانى، لويس سواريز، الذى يغيب عن الفريق الكتالونى، لمدة 4 أشهر، بسبب الإصابة التى يعانى منها مؤخرًا.

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وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية إن إدارة البلوجرانا قدمت عرضًا بقيمة 80 مليون يورو، للتعاقد مع مهاجم موناكو الفرنسى، وسام بن يدر، الذى يقدم موسما استثنائيا فى الدورى الفرنسى، حيث سجل المهاجم الفرنسى، ذو الأصول التونسية، 15 هدفا فى 23 مباراة هذا الموسم بقميص موناكو، ويتصدر قائمة هدافى الدورى الفرنسى بـ14 هدفا، متفوقا على كيليان مبابى، نجم باريس سان جرمان.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولين من برشلونة التقوا بنظرائهم فى موناكو، كما التقوا بممثلين للنجم الفرنسى، للتفاوض بشأن احتمال ضم المهاجم، مشيرة إلى أن مهمة البارسا ستكون صعبة نظرًا لتمسك موناكو بخدمات اللاعب، خلال الفترة الماضية.

على جانب آخر، تلقى فريق برشلونة الإسبانى مفاجأة سارة باقتراب لاعبه عثمان ديمبلى من العودة مُجددًا إلى خوض المباريات المقبلة مع الفريق، وذلك بعدما تعافى تمامًا من الإصابة التى تعرض لها، خلال الفترة الماضية، وغاب على إثرها عن صفوف البارسا. وكان النجم الدولى الفرنسى ديمبلى قد تعرض لإصابة قوية فى فخذه اليمنى أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى بدورى أبطال أوروبا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر. وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن ديمبلى، ظهر الأحد الماضى، للمرة الأولى منذ مدة فى تدريب برشلونة، وهو ما يجعله قريبًا من المشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبلى سيحصل على بعض دقائق اللعب مع برشلونة، غدًا الخميس، أمام فريق ليجانيس، وذلك فى المباراة التى ستقام بين الفريقين ضمن منافسات ثُمن نهائى كأس ملك إسبانيا. يذكر أن برشلونة كان قد تعاقد مع ديمبلى قادمًا من دورتموند مقابل 107 ملايين يورو قبل عامين، فيما تصل قيمة المتغيرات إلى نحو 42 مليون يورو، حيث قررت الإدارة ضم اللاعب لتعويض رحيل النجم البرازيلى نيمار الذى ذهب إلى باريس سان جيرمان الفرنسى، مقابل 222 مليون يورو.