شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة والاعلام وهشام عباس في حفل افتتاح بطولة الصيد للناشئين برعاية zed والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق حفل افتتاح بطولة الصيد الدولية للبراعم برعاية zed في تمام السادسة مساء يوم الخميس المقبل في نادي الصيد بالدقي في حضور كوكبة من نجوم الكرة والفن والإعلام.

ويحيى الفنان هشام عباس، حفل افتتاح البطولة بمشاركة41 نادي، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم السابقين لمنتخب مصر.

و يحضر عدد كبير من نجوم الكرة والاعلام على رأسهم حازم إمام وسيف زاهر و محمد زيدان وأحمد حسن ومحمد شوقي وعماد متعب وسيد معوض ومحمود فتح الله، وكوكبة من كبار الاعلاميين والصحفيين.

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وتقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 41 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لاعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.

وتضم اللجنة المنظمة للبطولة أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.

وأقيمت قرعة البطولة يوم الأحد 12 يناير الجاري، وحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس الإدارة وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA،و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة،و سيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن...بالإضافة لاعضاء مجالس إدارة و ممثلين للاندية التي ستشارك في البطولة.